Carpi | nasce il Forum Giovani per la partecipazione attiva

È partito il percorso verso ildi, un organismo diche coinvolgeràtra i 16 e i 25 anni rappresentativi di mondi diversi, dalla scuola all’università, dallo sport al volontariato e all’associazionismo, per consultarli sui temi più rilevanti per la città.Il Comune diha affidato ad Alessandro Cattini, facilitatore ed esperto di processi partecipativi, l’incarico di co-progettare e coordinare il percorso che porterà alla creazione del. Il primo passo è l’analisi del contesto, con la mappatura delle associazioni e dei gruppili di, e la presentazione del progetto alle Consulte comunali (dal 24 marzo) e alle scuole.A maggio il percorso entrerà nel vivo con un workshop dedicato a trentaduerappresentanti di associazioni, gruppi informali, scuole superiori e università, con l’obiettivo di selezionare i temi da affrontare nelprevisto per l’autunno, che includerà sessioni laboratoriali aperte a tutti idai 16 ai 25 anni.