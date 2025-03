Ilcampoonline.it - Carpi: modifiche alla viabilità in viale Manzoni per lavori alla rete idrica

A partire da mercoledì 19 marzo, per consentire un intervento di distrettualizzazione dellaeseguito per conto di Aimag, saranno attuate restrizioniin, nel tratto traAriosto e via don Davide Albertario. Per circa un mese, sono previsti restringimenti di carreggiata e divieti di transito progressivi, in base all’avanzamento del cantiere.Tra le principali:Divieto di svolta a sinistra super chi proviene daAriosto, con obbligo di proseguire verso via Roosevelt.Senso unico in, nel tratto tra via della Libertà eAriosto.Divieto di transito sulla corsia ciclabile, con obbligo di condurre le biciclette a mano sul marciapiede.Divieto di accessovia Carlo Lugli nel tratto trae via Spinelli.