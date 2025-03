Ilrestodelcarlino.it - Carpi, Cortesi in dubbio

Un girone dopo si è ribaltato tutto frae Campobasso, la sfida che sabato in terra molisana dirà qualcosa di più sulle ambizioni playoff della squadra di mister Serpini. Dalla gara di andata al “Cabassi”, infatti i biancorossi hanno rosicchiato ben 9 punti ai rossoblù, partiti in estate con ambizioni di giocarsi i playoff e ora invischiati nella lotta salvezza, anche se il +7 sulla Lucchese quint’ultima al momento è ancora un margine più che sufficiente per stare tranquilli. Allora, era il 10 novembre, il Campobasso guidato da Piero Braglia arrivò in Emilia forte di una striscia di 10 gare senza sconfitta, accompagnato dall’entusiasmo di 450 tifosi e con 22 punti in classifica, al 6° posto al fianco della Vis Pesaro. Il, reduce dai due successi con Arezzo e Pineto, era comunque a -5 in nona piazza con Pianese e Rimini.