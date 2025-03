Ilcampoonline.it - Carpi: assemblea pubblica per la difesa di Aimag

Il Comitato per la Giustizia Climatica e Sociale organizza un’sabato 22 marzo alle 15:30 presso il Parco della Cappuccina, con un focus sulla gestione di.L’iniziativa, intitolata “c’Hera una volta”, nasce per ribadire l’importanza della gestionedei Beni Comuni e per contrastare il tentativo dei sindaci locali di cedere il controllo dia Hera Spa, una multiutility quotata in borsa. Il rischio, secondo il comitato, è un peggioramento dei servizi essenziali (acqua, rifiuti, gas) e un aumento delle bollette.“Non vogliamo chediventi solo un ricordo. Mobilitiamoci per mantenere una gestionee tutelare i servizi per i cittadini”, dichiarano i promotori dell’iniziativa.All’interverranno:Corrado Oddi – Forum Movimenti per l’AcquaAlberto Silvestri – Comitatoper il TerritorioMonica Medici – Consigliera comunaleCivicaL’evento rappresenta un’occasione per informare e coinvolgere la cittadinanza sulla necessità di tutelareda logiche di mercato e garantire che i servizi rimangano sotto controllo pubblico.