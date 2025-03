Bubinoblog - CAROLYN SMITH: “TODARO SPARLA DI MILLY. AMICI MI FA LA CORTE MA MAI TRADIREI BALLANDO”

, la presidente di giuria dicon le Stelle che rivedremo su Rai1 in primavera nello spin-off Sognando, si confessa a ruota libera., intervistata da Nuovo Tv, ha detto che Maria De Filippi la vorrebbe nel suo celebre talent show: “mi fa lada tempo, ma io dico sempre di no: sono una persona leale e non potrei mai tradireCarlucci“.Raimondo? “Ciò che non ho condiviso è stato il modo in cui ha lasciato il programma, senza parlarne prima con, una mossa sbagliata. Poi però, una volta uscito dal programma, ha cominciato are della persona che lo ha sempre aiutato” ha rivelato.Frecciate anche all’indirizzo di Natalia Titova. “Anche lei non ha detto niente aprima di prendere la sua decisione. Nulla è per sempre e anche Natalia, come Raimondo, è sparita da: forse entrambi non hanno saputo gestire la situazione”, ha aggiunto la celebre giudice.