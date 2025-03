Isaechia.it - Carolyn Smith dice ‘no’ ad Amici e accusa Todaro: “Ha sparlato di Milly Carlucci”. La reazione di Raimondo

Leggi su Isaechia.it

Botta e risposta al veleno tra.La professionista del mondo della danza, che ormai da anni fa parte della giuria di Ballando con le Stelle, ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale di Riccardo Signoretti, NuovoTv, svelando un retroscena che riguarda Maria De Filippi. In particolare, laha confessato di aver ricevuto lusinghe per prendere parte admi fa la corte da tempo ma io dico sempre di no: sono una persona leale e non potrei mai tradire.Questa è sembrata una chiara stoccata all’indirizzo di, reo di aver “abbandonato” laper entrare a far parte del programma della De Filippi. A farle una domanda diretta chiedendole se si riferisse a lui è stato a quel punto il giornalista, eha così replicato:Per quanto riguardanon posso criticare la sua scelta: era un ragazzo giovane, che doveva capire che cosa fare da grande.