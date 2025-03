Biccy.it - Carmen Russo polemizza su Milly Carlucci: “Mai in 40 anni”

è una delle dieci protagoniste che da sabato sera si sfideranno nel nuovo show di Carlo Conti, Ne Vedremo Delle Belle. Il programma, che prevede dieci showgirl del passato sfidarsi a suon di stacchetti, canzoni e interviste, è già entrato nel vivo delle prove e proprio la moglie di Enzo Paolo Turchi intervistata da La Stampa ha dichiarato: “È un’emozione stupenda tornare in sala prove. Con questo show vorrei poter dimostrare che anche dopo i 60una persona può dare ancora molto in ambito artistico. Non esistono date di scadenza in televisione“.Ricordando il passatoha aggiunto: “Gli altri dicono che sono una maggiorata non io: non mi sono mai definita tale. Fin da subito da quando ero al Bagaglino ho capito che le misure 90-60-90 non potevano bastare. Per questo mi sono messa a studiare danza e ho cercato un coreografo che potesse occuparsi di me e farmi crescere artisticamente”.