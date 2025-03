Ilprimatonazionale.it - Carlo Mazzone, l’allenatore dei grandi numeri dieci

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 19 mar – Quasi 1300 panchine in Italia, 797 nella sola serie A. In tal senso il migliore di tutti, questione di primati nazionali sul rettangolo verde. Stiamo parlando di: nato a Trastevere nel 1937, avrebbe compiuto oggi 88 anni.Tutte le panchine Cresciuto nelle giovanili della “sua” Roma, lega la carriera da calciatore alla maglietta dell’Ascoli, in terza serie. È il capitano del Picchio nel corso degli anni ‘60: nella città delle cento torri appenderà gli scarpini al chiodo e indosserà per la prima volta la tuta da allenatore. L’intuizione del Presidentissimo Costantino Rozzi è di quelle giuste:porta, per la prima volta nella loro storia, i piceni in cadetteria (1972). Per poi farli volare in Serie A due stagioni più tardi, impresa allora mai riuscita a nessuna compagine marchigiana.