Carlo Amleto, il comico si ferisce prima di entrare a 'Stasera Tutto è possibile': "Stavo vedendo se funzionava la porta"

Nel mondo diil confine tra realtà e comicità è sempre sottile. Nel video condiviso ieri sul profilo Instagram di “Staseraè possibile”, ilha sbattuto la mano contro una. Un semplice sketch o un vero incidente? Sembrava laipotesi, sopratquando, con la sua solita ironia, ha esclamato: “sela”. In realtà, però, si era fatto davvero male, tanto da dover disinfettare la feritadiin studio.Leggi anche: Leopoldo Mastelloni, la confessione dell’attore: “Ho paura, sono povero”L’incidente nel backstageMentre camminava nel backstage, seguito dalle telecamere del programma,ha colpito lacon la mano e ha continuato come se nulla fosse. Solo in un secondo momento, un’addetta ai lavori ha notato il sangue e lo ha invitato a medicarsi: “Che ti sei fatto? Devi disinfettarti.