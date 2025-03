Viterbotoday.it - Carabinieri, il comandante Gennaro Pollastro va in pensione: con l'Arma un matrimonio lungo 41 anni

Leggi su Viterbotoday.it

per il carabiniere. Dopo oltre quarant'di servizio e al compimento dei 60, il luogotenente carica speciale è andato in congedo per limiti di età. Ha dedicato la sua vita professionale all', distinguendosi per impegno, professionalità ed eccezionali doti di.