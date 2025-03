Anteprima24.it - Capua, traffico paralizzato per il giuramento: le critiche della minoranza comunale

Tempo di lettura: 2 minutidei volontari in ferma iniziale presso la Caserma “Oreste Salomone di” dove ha sede il 17° Rav “Aqui” e ilsi congestiona. Oggi (19 marzo 2025), ancora una volta, in occasione deldei volontari ilè andato in tilt, con grave pregiudizio per la circolazione stradale. I quattro consiglieri comunali diMassimo Antropoli, Fernando Brogna, Pietro Di Rauso e Melina Ragozzino evidenziano questo terribile disagio per gli automobilisti intrappolati nel. “Una città che da un lato si giovapresenza di forestieri che occupano le strutture ricettive e, alberghi, B&B, ristoranti, pizzerie, bar ma che paga un dazio alla cerimonia diche si svolge periodicamente ma che non si riesce a gestire.