Lanazione.it - Capp Plast, lezioni di lingua per aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro

Leggi su Lanazione.it

Prato, 19 marzo 2025 - Corsi di italiano per i dipendenti provenienti dall'estero. E' l'iniziativa promossa da qualche settimana da, azienda leader su scala europea in produzione e rigenerazione di imballaggi flessibili, contenitori e flaconi, attiva dal 1960 a Prato e con varie sedi operative in Italia e in Europa. Una realtà che fra Prato e Capalle impiega circa 180 dipendenti, alcuni dei quali, soprattutto nel reparto di produzione, provengono dall'estero. La barriera linguistica può quindi rappresentare un limite sia dal punto di vista dell'efficacia lavorativa ma soprattutto per il tema dellaneidi. Non avere una adeguata conoscenza dell'italiano potrebbe comportare il non comprendere i cartelli di pericolo o le indicazioni in tema dipresenti all'interno dello stabilimento.