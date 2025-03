Avellinotoday.it - Capocastello, modifiche ai trasporti per i lavori di riqualificazione

A causa della ripresa deidi, le corse della linea urbana Air U03AV (Autostazione Avellino – via Tagliamento – Mercogliano –) subirannotemporanee. I bus raggiungeranno e partiranno dal parcheggio all’incrocio tra via Roma e via Crisci.