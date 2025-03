Lanazione.it - Capalbio: no al deposito delle scorie nucleari

"Massima contrarietà" alradioattive nella provincia di Viterbo. Così in una nota il sindaco di(Grosseto) Gianfranco Chelini (nella foto) e tutta l’amministrazione comunale. La questione, si spiega, nasce a seguito della pubblicazione da parte del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica del rapporto preliminare per la ‘Sottoposizione della proposta di Carta nazionalearee idonee (Cnai)’ e al successivo avvio della fase di Valutazione ambientale strategica (Vas). "Nell’atto la Cnai considera come idonee 51 aree in tutto il Paese, di cui 21 all’interno della provincia di Viterbo" individuate come "aree idonee per ospitare ilnazionaleradioattive. La criticità è che questosarà di tipo superficiale, idoneo dunque pera bassa e bassissima attività, ma ospiterà inveceradioattive di alta e media attività, provenienti dalle centralidismesse".