Caos Lazio e le voci su Baroni | il ds Fabiani interviene a rispiegare

Serieanews.com - Caos Lazio e le voci su Baroni: il ds Fabiani interviene a (ri)spiegare

Leggi su Serieanews.com

Le dichiarazioni del direttore sportivo biancoceleste aprono un nuovo capitolo sul futuro della. Cosa c’è davvero dietro le sue parole? L’ha (ri)spiegato lui a Radio Radioe lesu: il dsa (ri)spiegare (Foto: LaPresse/Ansa) – serieanews.comIn un momento delicato come questo, a Formello si respira un’aria strana. Non è solo delusione, non è solo rabbia. È qualcosa di più sottile. È quella sensazione che qualcosa possa cambiare da un momento all’altro. La sconfitta pesante con il Bologna – una di quelle che fanno male, non solo per il risultato ma per come è arrivato – ha acceso un campanello d’allarme difficile da ignorare.I tifosi dellasi interrogano. La società ci crede ancora? L’allenatore ha ancora in mano la squadra? Le domande girano tra i bar e le radio, rimbalzano sui social e arrivano dritte fino alla scrivania del direttore sportivo Angelo