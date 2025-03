Lapresse.it - Caos alla Camera, Delrio: “Grave intervento di Meloni su Ventotene, come l’Ungheria nazionalista”

Leggi su Lapresse.it

“Il Manifesto diè uno dei manifesti più importanti per l’Europa e per il sogno europeo. Moltoche sia stato usato così strumentalmente dpresidente del Consiglio, che rappresenta tutti noi. Il pensiero di Spinelli sull’Europa è un pensiero attualissimo, molto importante”. Così il deputato del Partito Democratico Graziano, rispondendo all’esterno di Montecitorio alle domande dei cronisti in meritobagarre esplosa in aula dopo che Giorgiaha citato alcuni passaggi del Manifesto dinel suo discorso per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. “Ci mettiamo invece nella scia dei paesi nazionalisti, che pensano che si uscirà da questa situazione semplicemente appellandosisovranità nazionale, cosa non vera. Non difenderemo le famiglie e le imprese da soli, ma le difenderemo solo se l’Europa sarà unita.