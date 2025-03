Lapresse.it - Caos alla Camera, Calenda: “Paese serio non fa bagarre in aula su Ventotene”

“Mentre la situazione internazionale si fa drammatica, Putin già viola la tregua e si capisce che non ha nessuna intenzione di fermarsi, noi parliamo del Manifesto di. Una cosa incredibile“. Così Carlo, intercettato dai cronisti all’esterno di Montecitorio, commentando laindopo che Giorgia Meloni ha citato alcuni punti del Manifesto didurante il suo discorso per le comunicazioni in vista del prossimo consiglio europeo. “Io sono basito, non capisco perché. Bastava dire che il Manifesto di, scritto mentre c’erano i nazifascisti, non è la mia ispirazione, la mia è quella di De Gasperi e Adenauer, come ha detto Tajani. Siamo unche non èse fa unain parlamento di questo tipo per un documento scritto durante il nazifascismo.