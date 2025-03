Secoloditalia.it - Caos al Parlamento ungherese: la sinistra contro il veto sul Gay accende i fumogeni in aula (video)

Dopo il divieto della marcia annuale per il “Gay pride” in Ungheria, le opposizioni disi sono scatenate alndocolorati per protestareil nuovo provvedimento. Allo stesso tempo, gli organizzatori della grande adunata gay non hanno perso tempo a definire la legge come un tentativo di censurare le critiche nei confronti del governo di destra, parlando addirittura di “Fascismo”. Eppure, la normativala “Marcia dell’orgoglio lgbtq+” è stata presentata dal partito Fidesz di Viktor Orbàn con lo scopo di “proteggere i bambini” dalle derive woke: la leggeprevede infatti il divieto di “mostrare o promuovere” l’omosessualità ai minorenni. Inoltre, la nuova regolamentazione garantirà alle forze dell’ordine l’utilizzo delle telecamere per il riconoscimento facciale, con la finalità di individuare chiunque partecipi alle dimostrazioni illegali.