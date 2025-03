Juventusnews24.com - Cantore ricorda l’arrivo in bianconero: «Non me ne rendevo conto, so che avrei potuto metterci più impegno. Sulla Nazionale…»

L'attaccante della Juventus Women e dell'Italia Sofia Cantore ha parlato a Vivo Azzurro TV, ricordando il suo arrivo in bianconero.

«Ero arrivata alla Juve, ma non me ne rendevo conto. Se ripenso a quegli anni so che avrei potuto metterci più impegno. L'infortunio del 2018 ha rappresentato il crocevia della mia carriera. La riabilitazione mi ha forgiato e mi ha trasmesso tante di quelle caratteristiche che porto ora in campo. Una su tutte, il sacrificio. Mi ricordo i pianti perché il fisioterapista mi faceva correre tantissimo e spesso pensavo di non farcela, ma in quel periodo ho imparato il significato del termine lavoro. La Nazionale per me è qualcosa di enorme, è quel brivido che ti viene quando canti l'inno.»