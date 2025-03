Romatoday.it - Canestri, palloni e porte da calcetto: 48mila articoli sportivi in arrivo in 300 scuole

Leggi su Romatoday.it

Forniture sportive per trecentopresenti nel territorio capitolino. Dall’inizio dell’anno, in tutti i municipi di Roma, i plessi scolastici stanno ricevendo del materiale con cui rifornire le palestre.I fondi per rifornire le“Stiamo rifornendo oltre 300pubbliche di.