Europa.today.it - Campionato Sprint 2025, successi di La Fauci e Minutoli al Kartodromo di Messina

Leggi su Europa.today.it

Inizio scoppiettante per ilInterprovincialealdi, che ha fatto da teatro al primo dei quattro appuntamenti in collaborazione con il circuito di Ispica. Sold-out in termini di partecipanti, adrenalina alle stelle e uno straordinario spettacolo per il.