Padovaoggi.it - Campionato maschile Serie A Elite di rugby: Petrarca Rugby vs Rugby Viadana 1970

Leggi su Padovaoggi.it

Un nuovo weekend di grandea Padova: tutti allo Stadio Memo Geremia per sostenere la Squadra per ildi2024/2025, con la settima giornata del Girone di Ritorno della Regular Season. Ilincontra ilin uno scontro essenziale per.