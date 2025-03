Sport.quotidiano.net - Campionato italiano di tiro alla fune. Team Valtellina, muscoli di bronzo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Une un quarto posto: si è chiusa con onore la missione delvaltellinese al palasport di Camaiore per la finale deldiindoor promossa dFigest, la Federazione italiana giochi e sport tradizionali. In palio, il titolo di Campione d’Italia nella categoria 600 kg e la finale promozionale nella categoria 450 kg mix. Nella categoria massima, il tricolore è finito nella bacheca dei Bellatores di Monte Urano (Fermo). Argento al Cobra di Fermo e terzo posto per ildeldi Sondrio. Nella finale 450 kg mix, dove iin gara si sono raddoppiati rispetto allo scorso anno, a trionfare sono stati i Cobra di Fermo, che hanno preceduto i Bellatores di Monte Urano e la Cerberi Academy. Ai piedi del podio il