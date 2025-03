Europa.today.it - Campionati mondiali cadetti e giovani: convocazione per la sciabolatrice Gaia Karola Carafa nelle under 20

Sono state diramate le convocazioni per iWuxi 2025, in programma in Cina tra il 7 ed il 15 aprile, che ricalcano in massima parte quelle dell’ottimo europeo disputato ad Antalya. Pertanto tra gli atleti selezionati figurano nuovamente le due atlete pugliesi.