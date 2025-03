Livornotoday.it - Camp Darby, nuova mail di Elon Musk ai lavoratori della base americana: "Cosa avete fatto la scorsa settimana?"

Leggi su Livornotoday.it

Ancora una. La seconda, a distanza di poco più di 14 giorni dalla prima. E sempre con la stessa domanda: "haila?". Il mittente non cambia (), così come i destinatari: i dipendenti delle basi militari Usa in Italia tra cui, tra Pisa e Livorno.