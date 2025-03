Bergamonews.it - Camion in fiamme in A4, riaperto il tratto tra Seriate e Ospitaletto. Incidente all’altezza di Oriocenter

Sull’autostrada A4 Milano-Brescia è statointorno alle 16 ilcompreso tra, in direzione Brescia. La chiusura era scattata alcuni minuti dopo le 14 di mercoledì 19 marzo dopo che unha preso fuocodello svincolo di.Sul luogo dell’sono intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.Il mezzo pesante si è incendiato sotto un ponte della Provinciale 19. Non risultano persone ferite: lesono state domate dai Vigili del fuoco intorno alle 15. Anche la Sp19 è stata chiusa: si è reso necessario un intervento per verificare lo stato di salute del ponte dopo il rogo.diPochi minuti dopo le 15 unha paralizzato l’autostrada in direzione Bresciadi: secondo le prime informazioni lo scontro avrebbe coinvolto un mezzo pesante, non ci sarebbero feriti gravi.