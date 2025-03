Bergamonews.it - Camion in fiamme, A4 chiusa tra Seriate e Ospitaletto. Incidente all’altezza di Oriocenter

Leggi su Bergamonews.it

Lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia è temporaneamente chiuso il tratto compreso tra, in direzione Brescia. Riaperto il tratto tra Castegnato e Rovato in direzione Milano. La chiusura è scattata alcuni minuti dopo le 14 di mercoledì 19 marzo dopo che unha preso fuocodello svincolo di.Sul luogo dell’sono intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico è bloccato in direzione Brescia e si registrano 5 chilometri di coda.Il mezzo pesante si è incendiatodello svincolo di, esattamente sotto un ponte della Provinciale 19.