Camilla Buzzetti Annuncia il Nuovo Singolo "Rewind"

Ildi” sarà fuori per AltaVibe Music dal 21 marzo 2025. Il brano esplora la sensazione di libertà che arriva dopo la fine di una relazione turbolenta, con la protagonista che ricorda al suo ex partner come l’abbia trattata, dimostrando di stare meglio da sola. Prodotto da Lorenzo Cazzaniga, “” mescola influenze country e pop, con sonorità italiane e americane.descrive il brano come frutto delle sue esperienze adolescenziali e delle influenze musicali delle ex star Disney. Con questo, continua a consolidarsi come una delle artiste emergenti più promettenti nel panorama musicale italiano.Il Messaggio di “” diDal 21 marzo 2025, gli appassionati di musica potranno ascoltare “”, il nuovissimodi, disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica.