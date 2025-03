Ilfattoquotidiano.it - Camera, Meloni dopo la bagarre su Ventotene non va in Aula. Molinari (Lega): “Non ha il mandato per approvare il ReArm Europe”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La presidente del Consigliole polemiche per aver detto che “l’Europa del Manifesto dinon è la sua Europa” (leggi) ha deciso di non presentarsi in. “Impegni istituzionali”, la motivazione. Intanto fonti ministeriali fanno sapere che durante il pranzo al Quirinale non c’è stato un incontro a due con il Capo dello StatoL'articololasunon va in): “Non ha ilperil” proviene da Il Fatto Quotidiano.