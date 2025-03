Ilrestodelcarlino.it - Camera di commercio: "In crisi la manifattura"

Il 2024 si chiude con un bilancio negativo per l’export reggiano, che registra una flessione del 6,5%. Il quarto trimestre non ha cambiato la tendenza, con il valore complessivo delle esportazioni che si è attestato poco sopra i 13 miliardi di euro, quasi 900 milioni in meno rispetto all’anno precedente. Secondo l’analisi delladidell’Emilia su dati Istat, a pesare è stato principalmente il calo della, settore che rappresenta la quasi totalità dell’export locale. Stando ai dati infatti, la flessione delle esportazioni manifatturiere, pari al 6,8%, non è stata compensata dalle crescite registrate in altri comparti, come l’agricoltura (+35,5%) e i servizi di informazione e comunicazione (+24,3%), il cui peso complessivo sul totale resta comunque marginale. Tra gli ambiti più colpiti spicca quello dei macchinari, che ha segnato una riduzione dell’11,9%, seguito dal tessile (-4,3%), dai prodotti in gomma e plastica (-3,1%) e dal comparto dei metalli (-7,2%).