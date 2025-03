Calcionews24.com - Calzona: «Spalletti un maestro, mi ispiro a lui. Futuro? Vorrei allenare in Italia, sull’addio di Kvara…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Francesco, ct della Slovacchia ed ex allenatore del Napoli, sul suodopo l’avventura in nazionale Francescoha parlato del suoa La Repubblica in vista degli impegni della Slovacchia in Nations League.-GERMANIA – «Possiamo già dire di aver avuto un sorteggio sfortunato, nell’attesa di conoscere l’epilogo di questa sfida .