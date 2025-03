Ilnapolista.it - Calzona: «L’addio di Kvaratskhelia? C’erano tanti malumori e qualche strascico era inevitabile»

L’appuntamento della Nations League è alle porte e la Slovacchia si appresta ad affrontare la Slovenia per evitare la retrocessione nella terza categoria. Proprio alla vigilia del match, Francescoha rilasciato un’intervista a Repubblica (a firma Marco Azzi) in cui si è soffermato su diversi argomenti. In primis, su un’altra sfida – ben più prestigiosa – della stessa competizione, quella tra Italia e Germania, ma anche sul suo futuro e sul suo recente passato alla guida del Napoli.‘Ciccio’a tutto campoParlando di Italia-Germania, il 56enne di Vibo Valentia ha affermato: «Possiamo già dire di aver avuto un sorteggio sfortunato, nell’attesa di conoscere l’epilogo di questa sfida di Nations League (chi passa affronta Portogallo o Danimarca, ndr). Non saremo noi i favoriti, in ogni caso.