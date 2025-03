Spazionapoli.it - Calzona, il retroscena sull’addio di Kvaratskhelia: “L’anno scorso…”

Francesco, CT della Slovacchia ed ex allenatore del Napoli, ha rilasciato una intervista ai microfoni de La Repubblica, svelando unsuFrancesco, ex allenatore del Napoli e attuale ct della Slovacchia, non nasconde il suo desiderio di tornare su una panchina italiana. In una recente intervista, ha aperto le porte a nuove sfide, senza però chiudersi all’estero, mentre al suo fianco cresce una leggenda come Marek Hamsik, pronto a diventare allenatore. E poi c’è il Napoli, un amore mai finito, chevede di nuovo competitivo sotto la guida di Antonio Conte.Alla domanda se gli piacerebbe tornare su una panchina italiana, Francesconon si è tirato indietro:“Sono concentrato sulla Slovacchia. Poi spero di trovare una squadra che mi dia la possibilità per esprimermi: meglio se in Italia, ma senza preclusioni per l’estero”.