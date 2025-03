Tg24.sky.it - Call center, perché arrivano telefonate mute e cos’è il “comfort noise”

Spesso si risponde a una telefonata e si sente solo silenzio: in queso caso con molta probabilità si tratta di un. Succedequesto tipo di comunicazione è prodotta con sistemi automatizzati (non è, quindi, l’operatore fisico a far partire la chiamata). Lo spiega il presidente di Unione nazionale consumatori Massimiliano Dona. Il sistema invia un numero di chiamate maggiore rispetto a quello degli operatori liberi: appena i lavoratori finiscono una chiamata con un utente ne hanno già un’altra in partenza. Ecco come si è espresso in merito il Garante della Privacy.