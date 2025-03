Agi.it - Calenzano, avvisi di garanzia a 9 persone. Eni: "Piena collaborazione con i pm"

AGI - La Procura di Prato ha inviatodialla società Eni spa e a nove- si tratta di sette dirigenti di Eni e due della società appaltatrice Sergen srl - per i reati, contestati a vario titolo, di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni personali per l'esplosione avvenuta il 9 dicembre 2024 al deposito di idrocarburi Eni di(Firenze). E' quanto ha reso noto il procuratore Luca Tescaroli. L'esplosione causò cinque morti e lesioni a 28 feriti, alcuni dei quali hanno versato in gravissime condizioni per lungo tempo. Il procuratore ha disposto anche un incidente probatorio alla luce dei risultati investigativi fin qui raccolti. Tra i reati ipotizzati anche la rimozione delle cautele infortunistiche. "Eni prende atto delle informazioni diannunciate ed emesse oggi dalla Procura di Prato in relazione all'incidente al Deposito di