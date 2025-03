Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, fissati gli obiettivi: è già tutto previsto

Leggi su Spazionapoli.it

Il, di fatto, ha già fissato gliper la prossima sessione estiva diIlha gettato al vento una grande occasione domenica contro il Venezia. I partenopei, in caso di vittoria contro gli uomini di Eusebio Di Francesco, avrebbero messo tantissima pressione all’Inter prima della sfida contro l’Atalanta.La squadra di Simone Inzaghi, invece, ha aumentato il proprio margine sulproprio grazie al successo contro la ‘Dea’. Ora, però, il campionato va in un attimo secondo piano a causa della sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali. A seguito di ciò, di fatto, c’è tempo in casa partenopea di pensare al.Matteo Moretto: “Ilvuole prendere due centrocampisti e due attaccantie esterni”Matteo Moretto, giornalista di ‘Relevo’, ha infatti parlato così deglidelper la prossima sessione estiva di mercato:“Il club partenopeo ha tutta l’intenzione di prendere due centrocampisti forti in mezzo al campo.