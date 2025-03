Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, c’è un piano B in difesa: l’alternativa a Solet per l’estate

Leggi su Spazionapoli.it

Ildelsta entrando già nel vivo e la dirigenza partenopea starebbe valutando anche unalternativo aper la: ecco di chi si tratta Da giorni si parla dell’interesse delper Oumar, un amore che dura da tempo. Come riportato dal Corriere dello Sport, gli azzurri hanno provato a prenderlo per ben due volte dal Salisburgo, ma senza successo: prima nelpost-Scudetto, quando i 25 milioni chiesti dagli austriaci fecero saltare l’operazione, e poi a gennaio 2024, con una richiesta di 13 milioni nonostante un lungo infortunio del francese.Oraè all’Udinese, dove sta brillando e ilci riproverà per la terza volta. Ma i friulani non mollano: servono almeno 20 milioni per strapparlo. La cifra è alta, e il ds Giovanni Manna non vuole rischiare di restare a mani vuote.