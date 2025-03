Dailymilan.it - Calciomercato Milan, La Repubblica: e se fosse Dusan Vlahovic il primo acquisto di Allegri? Il punto

Leggi su Dailymilan.it

sarà uno dei protagonisti della sessione estiva di, ildopo Maxpotrebbe prendere anche il serbo.Ilha buttato al vento troppe occasioni di accorciare sul quarto posto negli ultimi mesi, Sergio Conceiçao aello durante la sosta dovrà trovare una cura al momento della squadra. Il Diavolo dalla sconfitta di Zagabria in poi ha subito un’involuzione nell’atteggiamento che rischia di compromettere la parte finale della stagione.I rossoneri attueranno l’ennesima rivoluzione degli ultimi anni, a livello dirigenziale e quindi anche per quel che riguarda il campo. Arriverà un nuovo direttore sportivo (Fabio Paratici, Igli Tare e Tony D’Amico in lizza) e anche un altro allenatore (dopo aver esonerato Fonseca dopo 6 mesi toccherà la stessa sorte anche a Sergio Conceiçao).