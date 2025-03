Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Gazzetta: in nazionale l’ultimo sgarbo di Theo Hernandez. Ecco quale

Leggi su Dailymilan.it

In vista del, inaldi, decidendo di restare innonostante il problema.Dopo i fischi di San Siro e prima dell’ennesima rimonta rossonera iltornava in campo per il secondo tempo della sfida al Como con due novità di squadra: Fofana per Bondo, cambio dettato da esigenze tecniche, e Jimenez per, sostituzione obbligata dalle condizioni fisiche di.Per Conceiçao avrebbe continuato la partita,ha preferito non farlo: all’allenatore ha segnalato un dolore al polpaccio che gli avrebbe impedito di giocare al meglio. Eppure il terzino francese non era tra i peggiori dei rossoneri, anzi aveva mostrato segnali incoraggianti. Ma nonostante il problema al polpaccio, il terzino si è recato disinvolto e sorridente a Clairefontaine, ritiro dellafrancese.