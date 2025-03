Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: l’Inter fa sul serio per l’obiettivo bianconero! Anche i nerazzurri si iscrivono alla corsa per l’estate, novità importanti

Secondo quanto riferito da Sky Sport, non ci sono solo Juventus e Napoli interessati a Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese che piace ai due club in vista del calciomercato (entrambe sono alla ricerca di rinforzi offensivi). Il bomber italiano, infatti, sarebbe finito nel mirino dell'Inter, a sua volta alla ricerca di un altro centravanti in vista della prossima stagione. Juventus dunque avvisata.