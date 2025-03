Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, l’Atalanta piomba sull’obiettivo dei bianconeri. Possibile assalto a giugno per il colpo in Serie A: l’indiscrezione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Anjorin:sul futuro del centrocampista dell’EmpoliCome riportato da La Gazzetta dello Sport,si guarda già intorno per la sostituzione di Ederson. In caso di addio immediato al centrocampista brasiliano, la dirigenza bergamasca starebbe pensando a Tino Anjorin.Il centrocampista dell’Empoli, seguito anche dal, ha un contratto fino al 2027 con il club toscano. La sua valutazione non è ancora elevata e si aggira intorno ai 10-15 milioni di euro.avvisati.Leggi suntusnews24.com