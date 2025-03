Internews24.com - Calciomercato Inter, Marotta apre due tavoli di discussione col Real Madrid: il doppio sogno per l’estate!

di Redazioneduedicol: ilper! Ecco i nomiNon è un mistero che gli uomini delsianoessati a Nico Paz. Il talento argentino classe 2004 è di proprietà del Como ma, come è noto, ilmantiene il controllo sul calciatore avendo la possibilità di esercitare la recompra ad una cifra prestabilita per i prossimi tre anni. Così Beppeha aperto un tavolo dicon i Blancos nel quale è finito anche il nome di Arda Guler: il trequartista turco classe 2005 starebbe trovando poco spazio in questa stagione con Ancelotti, da qui le voci su un suo possibile addio e gli scenari per un futuro in Italia. L’è alla finestra e pare abbia già cominciato a muoversi anche per questa pista, con una richiesta di informazioni fatta all’entourage del calciatore.