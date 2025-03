Internews24.com - Calciomercato Inter, il Corriere fa tremare i tifosi: «Valutazioni in corso, quei due senatori possono lasciare a fine stagione»

di Redazione, Ildello Sport fornisce preziose informazioni sul futuro di duein difesa, riflessioni per un eventuale addioDiciamolo fin da subito: in casa, attualmente, non c’è dubbio riguardo alle prestazioni e alle capacità di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, che anche in questacontinuano a dimostrarsi fondamentali per la formazione sapientemente allenata da Simone Inzaghi. I due centrali difensivi sono pilastri del progetto tecnico meneghino, con l’affidabilità che rappresenta la qualità principale di entrambi, che, nonostante l’età, non sembrano risentirne in campo.Allo stesso tempo però, sia per quanto riguarda l’ex Lazio che l’olandese, il 2025 era inizialmente visto come l’anno dell’addio, anche a causa dell’età che avanza.