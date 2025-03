Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio punta quei due difensori per il futuro! Ecco i nomi sulla lista

di Redazionedueper ildel club nerazzurro. Tutti i dettagliIlha le idee chiare per la prossima sessione estiva. Tra gli obiettivi, tolti i treche girano per l’attacco, ossia Lucca, Castro e Krstovic,e il suo staff si muoverà sicuramente per quanto riguarda anche il centrocampo, ma soprattutto la difesa, con due colpi gia individuati.L’operazione Sucic è già stata definita, mentre in difesa l’su un innesto di spessore: Beukema e Lucumi sono tra i candidati principali. Infine, si tenterà un nuovo assalto per Nico Paz, nonostante le difficoltà legate alla trattativa. L’obiettivo della dirigenza è inserire giovani di qualità in una rosa già altamente competitiva.