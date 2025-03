Lanazione.it - Calcio. Terza: Porta a Lucca a valanga sul Cep (9 - 2)

Pisa 19 marzo 2025 – Dopo ventitre giornate di campionato ildomina incontrastato il girone A diCategoria. I giallorossi sommergono di reti la Nuova Popolare Cep travolta 9 – 2. Tripletta dell’ex Bahiti, doppiette di Pettenon e di Franchini e reti di Cascioli e Romei. Sono cinquantasei i punti di unche non ha rivali e marcia verso la vittoria del campionato e la promozione in Seconda Categoria. Il CB Pisa di Durante e Cartacci da seguito ai risultati e batte anche il Filettole per 3 – 1 superando in classifica anche la Bellani battuta 3 – 0 a Marciana dai padroni di casa. I biancorossi di mister Giannetti raggiungono il secondo posto con trentotto punti condividendolo col Pappiana che ha rinviato la propria gara interna contro il Lajatico. Bene il Fabbrica che supera 3 – 0 il fanalino di coda e sia trentasette punti insieme a Lajatico e Ponteginori.