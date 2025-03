.com - Calcio Serie D / Prevendite aperte per i tifosi della Vigor Senigallia

Trasferta al Tubaldi contro la Recanatese domenica 23 marzo alle ore 14.30.Intanto Kone dopo il debutto vincente gioca oggi, 19 marzo, il secondo match al Viareggio in maglia Fiorentina, 19 marzo 2025 – Partite leper il derby tra Recanatese e, 28° giornata diD domenica 23 marzo alle ore 14.30 al Tubaldi di Recanati.ini che saranno ancora senza Kone, alla terza giornata di squalifica e Rotondo, vittima di un grave infortunio qualche giorno fa.Si conta di recuperare Gabbianelli mentre Alonzi dopo mesi è tornato ad allenarsi.La Recanatese non avrà lo squalificato Alfieri ed ha appena tesserato Manuel Vessella, esterno di centrocampo del 2003, ex Fermana in C dove aveva giocato anche il padre, il talentuoso Leandro Vessella.Intanto Kone gioca oggi alle ore 15 la seconda partita al Viareggio con la magliaFiorentina: nella prima, vinta 3-0 dai viola sulla Stella Rossa, ha giocato titolare per 82 minuti con un’ottima prestazione.