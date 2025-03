Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. Pianese, l’obiettivo ora sono i play-off. Si parte da Pesaro

Un successo, quello ottenuto sulla Torres, che entra di diritto nelle pagine più belle della storia della. La vittoria del Comunale ha infatti garantito la salvezza aritmetica alle zebrette che, la prossima stagione, si presenteranno per la seconda volta consecutiva ai nastri dinza del campionato diC. Centratoprimario, adesso, Simeoni e compagni hanno la possibilità di scrivere un’altra pagina gloriosa di storia bianconera, conquistando i-off. Con queste belle premesse, la squadra di Formisano si è ritrovata ieri a Piancastagnaio per riprendere gli allenamenti in vista del prossimo impegno, la trasferta dicontro la Vis, in programma sabato alle 15 allo stadio Tonino Benelli. Il gruppo ha svolto un test amichevole con la Primavera 4: 3-0 il risultato finale, in favore della prima squadra, frutto delle reti di Colombo, Xhani e Chesti.