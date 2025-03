.com - Calcio / Juniores Regionale Marche 2024-2025, risultati e marcatori della 26^ giornata

Nel girone A pari per l’Aesse Senigallia, perde il Marina. Nel B il Matelica sale a +7 dall’Osimana, sconfitta sul campo dell’Aurora Treia. Solo un pari per la Jesina contro il Chiesanuova, vincono Tolentino, Moie Vallesina, Montefano e Vigor Castelfidardo VALLESINA, 19 marzo– Ci stiamo avvicinando alla fine del Campionatoe sembrano ormai fatti i giochi per la qualificazione al triangolare per il titolo. Tra lo scorso weekend e oggi, infatti, si sono giocate le gare26^su 30 complessive. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.Girone A: pari per l’Aesse Senigallia, sconfitta per il Marina Nel girone A vi abbiamo già raccontato la vittoria del gironeCastelfrettese (leggi l’articolo), prima incontrastata a 69 grazie allo 0-1 rifilato al Barbara MonSerra con la rete di Ugili.