Lanazione.it - Calcio. Giovanile: pisane in lotta nei Giovanissimi

Pisa 19 marzo 2025 – Campionati regionali agli sgoccioli e gare combattute e tirate. Nella Juniores Regionale Elite il San Giuliano cade in casa 0 – 1 contro il Pontassieve ed ora affronterà le prossime ed ultime tre gare con qualche brivido. Rinviata invece la gara del Fratres Perignano contro i fiorentini dell’Affrico: in campo mercoledì prossimo con i rossoblù al quinto posto in classifica. Nella Juniores Regionale l’Urbino Taccola perde 5 – 2 sul campo del Castelfiorentino, mentre la Bellaria cappuccini liquida 2 – 0 la Nuova Grosseto Barbanella ultima. Ulivetesi quattordicesimi, pontederesi sesti protagonisti di una stagione positiva. Mobilieri Ponsacco sempre in testa nonostante il rinvio del derby contro il Cenaia. Negli Allievi Regionali Elite l’Oltrera perde 3 – 1 sul campo dell’Aquila Montevarchi e condivide l’ottavo posto con la Sestese.