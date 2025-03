.com - Calcio Femminile / Duello per il sogno Serie C: il punto sul campionato di Eccellenza

Leggi su .com

Piccolo excursus sull’marchigiana, per la prima volta su VallesinaTV: classifica, giocatrici da tenere d’occhio e prossime sfide cruciali per la corsa al primo posto che vale laC, attualmente conteso da Recanatese e MacerateseVALLESINA, 19 MARZO 2025-Per la prima volta qui su VallesinaTV diamo spazio aldi, ildi partenza delin rosa marchigiano. Tra squadre promettenti e giocatrici da scoprire, questa stagione sta offrendo un ottimo spettacolo a tifosi ed appassionati, con la speranza di poter tenere l’asticella così alta fino alla fine del torneo.Maceratese (fonte: Tuttocampo)Partiamo dalla lotta al titolo, l’unico posto che vale la promozione inC. A giocarsi la vetta, dopo un inizio di stagione ricco di pretendenti, son rimaste solo Recanatese (foto di squadra in copertina) e Maceratese.